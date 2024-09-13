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Дзюдо. "Гран-при Загреба". Израильтяне схватки за бронзу проиграли

время публикации: 13 сентября 2024 г., 19:43 | последнее обновление: 13 сентября 2024 г., 19:53
Дзюдо. "Гран-при Загреба". Израильтяне схватки за бронзу проиграли
AP Photo/Eugene Hoshiko

В первый день "Гран-при Загреба" по дзюдо израильские спортсмены не сумели завоевать медали.

Лиор Рафаилов (весовая категория до 60 кг) и Эран Фикс (до 66 кг) схватки за бронзовые медали проиграли.

Рафаилов победил словенца Давида Старкеля и голландца Эмиэля Яринга В четвертьфинале израильский дзюдоист проиграл азербайджанцу Ахмаду Юсифову.

В утешительной схватке Лиор Рафамлов победил австрийца Давида Лейтгеба. В поединке за третье место он проиграл французу Энцо Жану.

Эран Фикс победил француза Симона Лесоважа. В четвертьфинале он проиграл азербайджанцу Руслану Пашаеву.

В утешительной схватке израильтянин победил бразильца Рональда Лиму, а в поединке за третье место проиграл грузину Тенго Зеракашвили.

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