Матч Украина - Шотландия состоится 1 июня

Стыковой матч чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Украины и Шотландии состоится 1 июня, сообщает официальный сайт УЕФА.

Победитель 5 июня сыграет со сборной Уэльса за право сыграть в финальной части чемпионата мир, которая пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Матч Шотландия - Украина был перенесен из-за нападения России на Украину.