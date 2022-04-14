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NEWSru.co.il :: Спорт14 апреля 2022 г., 17:53

Матч Украина - Шотландия состоится 1 июня

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Матч Украина - Шотландия состоится 1 июня

Стыковой матч чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Украины и Шотландии состоится 1 июня, сообщает официальный сайт УЕФА.

Победитель 5 июня сыграет со сборной Уэльса за право сыграть в финальной части чемпионата мир, которая пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Матч Шотландия - Украина был перенесен из-за нападения России на Украину.

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