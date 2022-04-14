Матч Украина - Шотландия состоится 1 июня
Стыковой матч чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Украины и Шотландии состоится 1 июня, сообщает официальный сайт УЕФА.
Победитель 5 июня сыграет со сборной Уэльса за право сыграть в финальной части чемпионата мир, которая пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.
Матч Шотландия - Украина был перенесен из-за нападения России на Украину.
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