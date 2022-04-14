Манор Соломон подписал пятилетний контракт с английским клубом
Вингер сборной Израиля Манор Соломон подписал пятилетний контракт с лондонским "Фулхэмом", сообщает 90min.
Футболист присоединится к новому клубу в июле.
Сейчас "Фулхэм" уверенно лидирует в Чемпионшипе, и с большой долей вероятности в следующем сезоне будет играть в английской элитной лиге.
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