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NEWSru.co.il :: Спорт14 апреля 2022 г., 12:35

Манор Соломон подписал пятилетний контракт с английским клубом

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Манор Соломон подписал пятилетний контракт с английским клубом

Вингер сборной Израиля Манор Соломон подписал пятилетний контракт с лондонским "Фулхэмом", сообщает 90min.

Футболист присоединится к новому клубу в июле.

Сейчас "Фулхэм" уверенно лидирует в Чемпионшипе, и с большой долей вероятности в следующем сезоне будет играть в английской элитной лиге.

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