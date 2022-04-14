Четвертьфиналы Евролиги. "Маккаби" против "Реала"
После завершения регулярного чемпионата Евролиги определились четвертьфинальные пары. Плэй-офф стартует 19 апреля.
"Барселона" (Испания) - "Бавария" (Мюнхен, Германия)
"Реал" (Мадрид, Испания) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль)
"Милан" (Италия) - "Анадолу Эфес" (Стамбул, Турция)
"Олимпиакос" (Пирей, Греция) - "Монако" (Франция)
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// NEWSru.co.il // Спорт // 13 апреля 2022
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