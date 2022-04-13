Последний матч регулярного чемпионата Евролиги. "Маккаби" победил "Фенербахче"
В последнем матче регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "Маккаби" победил стамбульский "Фенербахче" 85:76.
Израильский клуб занял пятое место и сыграет в четвертьфинале с мадридским "Реалом".
После первой четверти была ничья 21:21. Первую половину матча "желтые" выиграли 45:43. После 30 минут 66:62.
Отлично провели матч лидеры "Маккаби" Джеймс Нуналли (19 + 7 подборов), Андреа Жижич (16 + 7 подборов) и Скотти Вилбекин (14 + 6 передач).
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