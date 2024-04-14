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Бывший тренер сборной Ирана по дзюдо: "Мы поддерживаем Израиль"

время публикации: 14 апреля 2024 г., 15:46 | последнее обновление: 14 апреля 2024 г., 15:46
Бывший тренер сборной Ирана по дзюдо: "Мы поддерживаем Израиль"
AP Photo/Eduardo Verdugo

Бывший тренер сборной Ирана по дзюдо Вахид Сарлак поддержал Израиль после иранской атаки на нашу страну, сообщает "Исраэль а-Йом".

Он написал: "Мы - иранский народ. И в настоящее время мы ведем борьбу с режимом, контролирующим нашу страну. Иранцы не имеют ничего против какой-либо страны, народа или религии. Мы поддерживаем евреев и израильтян, они наши друзья".

Вахид Сарлак покинул Иран и в настоящее время готовит к Парижской олимпиаде сборную беженцев.

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