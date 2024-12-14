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Спорт

Чемпионат Германии. Матч в Берлине прерван из-за попадания предмета в голову вратаря

Футбол
Скандалы в спорте
время публикации: 14 декабря 2024 г., 19:21 | последнее обновление: 14 декабря 2024 г., 19:29
Чемпионат Германии. Матч в Берлине прерван из-за попадания предмета в голову вратаря
AP Photo/Martin Meissner

В матче 14-го тура чемпионата Германии "Унион" (Берлин) сыграл вничью 1:1 с "Бохумом".

"Бохум" в этом сезоне еще не побеждал. Безвыигрышная серия тянется с прошлого сезона.

"Унион" не может победить в седьмом матче подряд.

На 13-й минуте "Бохум" остался в меньшинстве. Был удален Кодзи Миеси.

На 23-й минуте гости вышли вперед. Пасслак навесил. Ибрагима Сиссоко (1 июля перешел в "Бохум" из "Страсбура") головой отправил мяч в нижний угол 0:1.

Берлинцы отыгрались через 10 минут. Бывший нападающий молодежных команд "Баварии" и "Штутгарта" Бенедикт Холлербах метров с 13 пробил в "шестерку" 1:1.

В компенсированное время зажигалка, брошенная болельщиком, попала в голову вратаря "Бохума" Патрику Древесу. После оказания вратарю помощи судья увел команды с поля.

Затем матч был доигран. Место в воротах гостей занял нападающий Филипп Хоффманн.

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