Чемпионат Германии. Матч в Берлине прерван из-за попадания предмета в голову вратаря

В матче 14-го тура чемпионата Германии "Унион" (Берлин) сыграл вничью 1:1 с "Бохумом".

"Бохум" в этом сезоне еще не побеждал. Безвыигрышная серия тянется с прошлого сезона.

"Унион" не может победить в седьмом матче подряд.

На 13-й минуте "Бохум" остался в меньшинстве. Был удален Кодзи Миеси.

На 23-й минуте гости вышли вперед. Пасслак навесил. Ибрагима Сиссоко (1 июля перешел в "Бохум" из "Страсбура") головой отправил мяч в нижний угол 0:1.

Берлинцы отыгрались через 10 минут. Бывший нападающий молодежных команд "Баварии" и "Штутгарта" Бенедикт Холлербах метров с 13 пробил в "шестерку" 1:1.

В компенсированное время зажигалка, брошенная болельщиком, попала в голову вратаря "Бохума" Патрику Древесу. После оказания вратарю помощи судья увел команды с поля.

Затем матч был доигран. Место в воротах гостей занял нападающий Филипп Хоффманн.