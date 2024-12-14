Отборочный турнир чемпионата мира по футболу. Расписание матчей сборной Израиля
время публикации: 14 декабря 2024 г., 14:27 | последнее обновление: 14 декабря 2024 г., 14:27
Накануне состоялась жеребьевка европейского отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года.
Расписание матчей сборной Израиля.
22 марта Израиль - Эстония
25 марта. Израиль - Норвегия
6 июня. Эстония - Израиль
5 сентября. Молдова - Израиль
8 сентября. Израиль - Германия/Италия
11 октября. Норвегия - Израиль
14 октября. Германия/Италия - Израиль
16 ноября. Израиль - Молдова.
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