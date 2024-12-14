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Отборочный турнир чемпионата мира по футболу. Расписание матчей сборной Израиля

Футбол
время публикации: 14 декабря 2024 г., 14:27 | последнее обновление: 14 декабря 2024 г., 14:27

Накануне состоялась жеребьевка европейского отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года.

Расписание матчей сборной Израиля.

22 марта Израиль - Эстония

25 марта. Израиль - Норвегия

6 июня. Эстония - Израиль

5 сентября. Молдова - Израиль

8 сентября. Израиль - Германия/Италия

11 октября. Норвегия - Израиль

14 октября. Германия/Италия - Израиль

16 ноября. Израиль - Молдова.

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