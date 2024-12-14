Сенсационное поражение "Баварии". Результаты матчей чемпионата Германии
время публикации: 14 декабря 2024 г., 18:49 | последнее обновление: 14 декабря 2024 г., 18:55
Состоялись матчи четырнадцатого тура чемпионата Германии. "Бавария" сенсационно проиграла "Майнцу" 1:2.
Аугсбург - Байер (Леверкузен) 0:2
"Байер" выиграл четвертую игру подряд и поднялся на второе место.
Майнц - Бавария (Мюнхен) 2:1
Ворота "Баварии" защищал израильский голкипер Даниэль Перец.
Гости нанесли всего один удар в створ ворот.
В первом тайме преимущество хозяев было большим. На 41-й минуте грубо ошиблись два защитника. Зиб нанес удар. После рикошета мяч отскочил во вратарской к Ли Джэ Сону, который открыл счет 1:0.
На 60-й минуте Ли Джэ Сон нанес удар с линии вратарской 2:0.
На 87-й минуте Лаймер пробил из-за пределов штрафной. Мяч попал в защитника и отскочил к Сане, который забил 2:1.
Боруссия (Менхенгладбах) - Хольштейн (Киль) 4:1
Ссылки по теме