Чемпионат Италии. Гол с центра поля принес "Торино" победу

В стартовом матче шестнадцатого тура чемпионата Италии "Торино" в гостях обыграл "Эмполи" 1:0.

"Эмполи": Васкес, Вити, Исмайли, Гогличидзе (Конате, 89), Какаче (Эконг, 74), Эспозито, Пеццелла, Мале, Анджорин (Грасси, 74), Джаси, Коломбо (Самбия, 80).

"Торино": Милинкович-Савич, Мазина, Коко, Валюкевич (Дембеле, 75), Соса, Гинейтис (Влашич, 46), Линетти, Риччи, Педерсен (Лазаро, 84), Санабрия (Адамс, 63), Карамо (Нджи, 64).

"Эмполи" владел мячом 59% игрового времени, нанес 10 ударов по воротам, но в 7-й раз в этом сезоне в матче Серии А не сумел забить.

В 16 матчах соперники набрали по 19 очков и занимают 10-11-е места.

Единственный гол был забит на 70-й минуте. Перехват мяча на своей половине поля. Че Адамс (27 июля перешел из "Саутгемптона") пробил из центрального круга 0:1.