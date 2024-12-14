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Чемпионат Израиля по футболу. Команда Йоси Абукасиса начала второй круг с победы

Футбол
время публикации: 14 декабря 2024 г., 17:18 | последнее обновление: 14 декабря 2024 г., 17:18
Чемпионат Израиля по футболу. Команда Йоси Абукасиса начала второй круг с победы
AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

В первом матче четырнадцатого тура чемпионата Израиля по футболу "Маккаби" (Нетания) победил "Маккаби Бней Райна" 2:0.

14-й тур - первый тур второго круга.

"Маккаби" (Нетания): Нерон, Дьетей, Саде, Жабер, Келлер, Бен Шабат, Маор Леви (77, Плакущенко), Златанович (90 + 1, Барнс), Эреберто Тавареш, Швиро (46, Халаф), Билу (57, Варгас).

"Маккаби Бней Райна": Омар Нахфауи, Хутаба (68, Фадида), Бручич, Самбинья, Абдалла жабер (77, Любисавлевич), Шукрани, Хадида (46, Ганем), Гнайем (46, Усман), Хенти, Шакер (68, Унгер), Ау Фархи.

Победа позволила "бриллиантам" Йоси Абукасиса подняться на 9-е место. "Маккаби" одержал вторую победу подряд и не проигрывает в трех матчах подряд.

"Маккаби Бней Райна" потерпел второе поражение подряд. В этих двух матчах "Маккаби" считался фаворитом.

Большую часть матча подопечные Абукасиса больше и опаснее атаковали, старались прессинговать.

На 16-й минуте после передачи Златановича счет открыл Юваль Саде.

На 61-й минуте отличился Лои Халаф, в 2021-24 годах выступавший за "Маккаби Бней Райну".

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