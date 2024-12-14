Достижение Салаха. "Арсенал" и "Ливерпуль" теряют очки. Результаты матчей чемпионата Англии

Состоялись матчи шестнадцатого тура чемпионата Англии. "Ливерпуль" едва не проиграл "Фулхэму" 2:2.

Арсенал (Лондон) - Эвертон (Ливерпуль) 0:0

"Канониры" владели громадным преимуществом (76% владения мячом, 13:2 по ударам, 5:0 по точным ударам, 8:2 по угловым). Но забить не сумели.

Ливерпуль - Фулхэм (Лондон) 2:2

"Дачники" дважды вели в счете.

На 11-й минуте Робинсон навесил на дальнюю штангу. Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андреас Перрейра в падении вколотил мяч под перекладину 0:1.

На 47-й минуте Мохамед Салах навесил. Коди Гакпо ударом головой сравнял счет 1:1. Это сотая голевая передача Мохамеда Салаха в матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах. В этом сезоне он сделал 13 голевых передач.

На 76-й минуте Робинсон прострелил во вратарскую. Родриго Мунис пяткой отправил мяч в сетку 1:2.

На 86-й минуте Диогу Жота проскочил между защитниками и сравнял счет 2:2.

Ньюкасл - Лестер 4:0

Счет по ударам 27:4. По точным ударам 11:1.

Вулверхэмптон - Ипсвич 1:2

Обе команды находятся в зоне вылета. "Волки" проиграли четвертый матч подряд. "Ипсвич" прервал серию из трех поражений.