Евролига. "Барселона" и "Париж" проиграли
время публикации: 14 декабря 2024 г., 06:38 | последнее обновление: 14 декабря 2024 г., 06:47
Завершился пятнадцатый тур регулярного чемпионата Евролиги. Лидирует "Париж", одержавший 11 побед.
По 10 побед у "Монако", "Баварии" и "Фенербахче".
"Маккаби" (4 победы) на 16 месте. Ниже в турнирной таблице только "Виртус" и "Альба" по 3 победы.
Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) - Панатинаикос (Афины, Греция) 93:67
Барселона (Испания) - Милан (Италия) 81:94
Третью четверть гости выиграли 36:17.
Форвард "Милана" Зак Ледей набрал 33 очка.
Црвена Звезда (Белград, Сербия) - Олимпиакос (Афины, Греция) 87:73
АСВЕЛ (Лион-Виллербан, Франция) - Париж (Франция) 98:93
Единоличный лидер неожиданно проиграл одному из аутсайдеров.
Лучший игрок матча - разыгрывающий "Парижа" Ти Джей Шорт (29 + 3 подбора + 8 передач).
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