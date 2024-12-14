Евролига. "Барселона" и "Париж" проиграли

Завершился пятнадцатый тур регулярного чемпионата Евролиги. Лидирует "Париж", одержавший 11 побед.

По 10 побед у "Монако", "Баварии" и "Фенербахче".

"Маккаби" (4 победы) на 16 месте. Ниже в турнирной таблице только "Виртус" и "Альба" по 3 победы.

Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) - Панатинаикос (Афины, Греция) 93:67

Барселона (Испания) - Милан (Италия) 81:94

Третью четверть гости выиграли 36:17.

Форвард "Милана" Зак Ледей набрал 33 очка.

Црвена Звезда (Белград, Сербия) - Олимпиакос (Афины, Греция) 87:73

АСВЕЛ (Лион-Виллербан, Франция) - Париж (Франция) 98:93

Единоличный лидер неожиданно проиграл одному из аутсайдеров.

Лучший игрок матча - разыгрывающий "Парижа" Ти Джей Шорт (29 + 3 подбора + 8 передач).