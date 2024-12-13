12 декабря на 90-м году жизни (11 декабря ему исполнилось 89 лет) умер легендарный бразильский баскетболист Амаури Пасуш, сообщают бразильские СМИ.

Тяжелый форвард, известный как Амаури, считается одним из лучших игроков бразильского баскетбола.

Он выступал за клубы "Регатас" (Тиете), "Сирио" (Сан-Паулу) и "Коринтианс" (Сан-Паулу).

Амаури - двукратный чемпион Бразилии, пятикратный чемпион штата Сан-Паулу.

В составе сборной Бразилии он - двукратный чемпион мира, серебряный призер чемпионата мира 1954 года, бронзовый призер чемпионата мира 1967 года, двукратный бронзовый олимпийский медалист, четырехкратный чемпион Южной Америки, двукратный призер Панамериканских игр.

В 1991 году Амаури был включен в список "50 величайших баскетболистов мира по версии ФИБА". В 2007 году он включен в "Зал славы ФИБА".