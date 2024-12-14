Чемпионат Франции. Историческая победа "Тулузы"

В стартовом матче пятнадцатого тура чемпионата Франции "Тулуза" победила "Сент-Этьен" 2:1. Это первая волевая победа "Тулузы" в этом сезоне.

"Тулуза": Рест, Маккензи, Крессуэлл, Сидибе, Абухляль (Жанро, 90), Бабика (Гбоо, 60), Суасо, Сьерро (Шмидт, 78), Кассерес, Деннум (Каманси, 90), Кинг (Магри, 78).

"Сент-Этьен": Ларсоннер, Петро, Абдельхамид, Батубинсика, Корню (Фомба, 89), Мутон (Амугу, 64), Эква (Тардье, 89), Бушуари, Аппиа, Стассен (Сиссоко, 76), Давиташвили (Эки, 76).

"Сент-Этьен", находящийся в зоне вылета, потерпел третье поражение подряд. "Тулуза" победила "Сент-Этьен" в матче Лиги 1 впервые с августа 2015 года.

Гости больше владели мячом (62%), но по воротам чаще и точнее били хозяева (11:3, 4:2).

На 53-й минуте 20-летний бывший нападающий "Андерлехта" Люка Стассен вывел гостей вперед 0:1.

"Тулуза" отыгралась через 2 минуты. Отличился бывший нападающий "Ариса" (Лимассол) Шави Бабика. На 85-й минуте победный гол забил бывший форвард ПСв и АЗ Закария Абухляль.