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Дени Авдия набрал 19 очков. "Портленд" проиграл "Сан-Антонио"

Баскетбол
НБА
время публикации: 14 декабря 2024 г., 07:57 | последнее обновление: 14 декабря 2024 г., 08:06
Дени Авдия набрал 19 очков. "Портленд" проиграл "Сан-Антонио"
AP Photo/Amanda Loman

В матче регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйл Блэйзерс" проиграл "Сан-Антонио Сперс" 116:118.

Израильский нападающий "Портленда" Дени Авдия набрал 19 очков, сделал 5 подборов, 4 передачи и 1 перехват.

Третью четверть "Портленд" выиграл 46:28. Но упустил победу в четвертой, которую проиграл 28:38.

Не менее 30 очков набрали игроки "Портленда" Джерами Грант (32 + 4 подбора) и Анферни Симонс (30 + 7 подборов).

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