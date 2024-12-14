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Чемпионат Англии. Манор Соломон помог "Лидсу" избежать поражения

Футбол
время публикации: 14 декабря 2024 г., 20:46 | последнее обновление: 14 декабря 2024 г., 20:46
Чемпионат Англии. Манор Соломон помог "Лидсу" избежать поражения
AP Photo/Andreea Alexandru

В матче двадцать первого тура Чемпионшипа (второй дивизион английского футбола) "Лидс" сыграл вничью с "Престон Норд Эндом" 1:1.

"Лидс" занимает второе место, отставая от лидирующего "Шеффилд Юнайтед" на 3 очка.

На 23-й минуте хозяева провели скоростную атаку. Милутин Осмажич совершил рывок метров на 45 и прострелил. Брэдли Поттс открыл счет 0:1.

Израильский полузащитник "Лидса" Манор Соломон вышел на замену на 77-й минуте и принял участие в голевой атаке. На третьей минуте компенсированного времени Соломон направил мяч на фланг. Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Дэниэл Джеймс прострелил. Джек Уотмоу срезал мяч в свои ворота 1:1.

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