Чемпионат Англии. Манор Соломон помог "Лидсу" избежать поражения
время публикации: 14 декабря 2024 г., 20:46 | последнее обновление: 14 декабря 2024 г., 20:46
В матче двадцать первого тура Чемпионшипа (второй дивизион английского футбола) "Лидс" сыграл вничью с "Престон Норд Эндом" 1:1.
"Лидс" занимает второе место, отставая от лидирующего "Шеффилд Юнайтед" на 3 очка.
На 23-й минуте хозяева провели скоростную атаку. Милутин Осмажич совершил рывок метров на 45 и прострелил. Брэдли Поттс открыл счет 0:1.
Израильский полузащитник "Лидса" Манор Соломон вышел на замену на 77-й минуте и принял участие в голевой атаке. На третьей минуте компенсированного времени Соломон направил мяч на фланг. Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Дэниэл Джеймс прострелил. Джек Уотмоу срезал мяч в свои ворота 1:1.
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