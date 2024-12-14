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Футболистка "Вольфсбурга" установила рекорд. Определились четвертьфиналистки женской Лиги чемпионов

Футбол
Лига чемпионов
время публикации: 14 декабря 2024 г., 09:31 | последнее обновление: 14 декабря 2024 г., 09:31
Футболистка "Вольфсбурга" установила рекорд
AP Photo/Martin Meissner

Определились четвертьфиналистки женской Лиги чемпионов по футболу.

В четвертьфинал вышли "Лион", "Вольфсбург", "Челси", "Реал", "Бавария", "Арсенал", "Манчестер Сити" и "Барселона".

Футболистка "Вольфсбурга" Свейндис Йоунсдоттир установила рекорд Лиги чемпионов. Она забила 4 гола, выйдя на замену. "Вольфсбург" разгромил "Рому" 6:1.

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