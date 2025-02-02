Чемпионом Европы стал швейцарский фигурист. Израильтянин на 13-м месте

В Таллинне проходит чемпионат Европы по фигурному катанию. Чемпионом стал швейцарец Лукас Бричги.

После короткой программы он занимал восьмое место, но убедительно победил в произвольной программе. Его результат 267.09 балла.

На втором месте итальянец Николай Мемола, занимавший пятое место после короткой программы (262.61).

Бронзовую медаль завоевал Адам Сяо Хим Фа (257.99), лидировавший после короткой программы.

Израильтянин Лев Винокур занял 13-е место (221.04).

Украинец Иван Шмуратко занял 16-е место (201.89).