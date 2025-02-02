x
02 февраля 2025
|
последняя новость: 11:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 февраля 2025
|
02 февраля 2025
|
последняя новость: 11:18
02 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Чемпионом Европы стал швейцарский фигурист. Израильтянин на 13-м месте

Фигурное катание
время публикации: 02 февраля 2025 г., 11:01 | последнее обновление: 02 февраля 2025 г., 11:01
Израильтянин Лев Винокур занял 13-е место
AP Photo/Sergei Grits

В Таллинне проходит чемпионат Европы по фигурному катанию. Чемпионом стал швейцарец Лукас Бричги.

После короткой программы он занимал восьмое место, но убедительно победил в произвольной программе. Его результат 267.09 балла.

На втором месте итальянец Николай Мемола, занимавший пятое место после короткой программы (262.61).

Бронзовую медаль завоевал Адам Сяо Хим Фа (257.99), лидировавший после короткой программы.

Израильтянин Лев Винокур занял 13-е место (221.04).

Украинец Иван Шмуратко занял 16-е место (201.89).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 февраля 2025

Израильская танцевальная пара снялась с чемпионата Европы из-за травмы партнера
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 февраля 2025

Чемпионкой Европы стала фигуристка из Эстонии. Израильтянка на 13-м месте
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 января 2025

Фигурное катание. Чемпионом Европы стала пара из Германии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 января 2025

Чемпионат Европы по фигурному катанию. Лев Винокур вышел в финал