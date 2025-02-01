Израильская танцевальная пара снялась с чемпионата Европы из-за травмы партнера
время публикации: 01 февраля 2025 г., 10:50 | последнее обновление: 01 февраля 2025 г., 10:54
В Таллинне продолжается чемпионат Европы по фигурному катанию. В соревнованиях танцевальных пар после первого танца лидируют итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.
Их результат 84.23 балла.
На втором месте Евгения Лопарева и Жоффрей Бриссо (Франция) (82.75).
На третьем - британцы Лиа Фер и Льюис Гибсон (81.57).
Украинская пара Мария Пинчук и Микита Погорилов вышла в финал с 20-го места (60.69).
Израильская пара Элизабет Ткаченко и Алексей Кильяков снялась с турнира. Алексей получил травму на тренировке.
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