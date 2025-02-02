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Спорт

Фигурное катание. Чемпионами Европы стали итальянцы

Фигурное катание
время публикации: 02 февраля 2025 г., 11:59 | последнее обновление: 02 февраля 2025 г., 11:59
Фигурное катание. Чемпионами Европы стали итальянцы
AP Photo/Sergei Grits

В Таллинне завершается чемпионат Европы по фигурному катанию. В соревнованиях танцевальных пар победил итальянский дуэт Шарлен Гиньяр - Марко Фаббри.

Их результат 212.12 балла.

На втором месте Евгения Лопарева - Жоффрей Бриссо (Франция) (206.76).

Бронзовые медали завоевали британцы Лайла Фер - Льюис Гибсон (206.02).

Украинцы Мария Пинчук - Микита Погорилов заняли 20-е место (155.98).

Напомним, израильская пара Элизабет Ткаченко - Алексей Кильяков снялась с турнира из-за травмы партнера, полученной на тренировке.

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