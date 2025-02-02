Фигурное катание. Чемпионами Европы стали итальянцы
время публикации: 02 февраля 2025 г., 11:59 | последнее обновление: 02 февраля 2025 г., 11:59
В Таллинне завершается чемпионат Европы по фигурному катанию. В соревнованиях танцевальных пар победил итальянский дуэт Шарлен Гиньяр - Марко Фаббри.
Их результат 212.12 балла.
На втором месте Евгения Лопарева - Жоффрей Бриссо (Франция) (206.76).
Бронзовые медали завоевали британцы Лайла Фер - Льюис Гибсон (206.02).
Украинцы Мария Пинчук - Микита Погорилов заняли 20-е место (155.98).
Напомним, израильская пара Элизабет Ткаченко - Алексей Кильяков снялась с турнира из-за травмы партнера, полученной на тренировке.
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