Баскетбол. Патрик Беверли покинул тель-авивский "Апоэль"
время публикации: 14 февраля 2025 г., 10:16 | последнее обновление: 14 февраля 2025 г., 10:16
Тель-авивский "Апоэль" расторг контракт с американским защитником Патриком Беверли.
Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Патрик Беверли был отстранен от тренировок и игр после его конфликта с тренером "красных" Димитрисом Итудисом.
Его среднестатистические показатели в матчах Еврокубка - 10.7 + 4.1 подбора + 4.6 передачи за игру.
В 2012-24 годах Патрик Беверли выступал в НБА.
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