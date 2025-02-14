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Баскетбол. Патрик Беверли покинул тель-авивский "Апоэль"

Баскетбол
время публикации: 14 февраля 2025 г., 10:16 | последнее обновление: 14 февраля 2025 г., 10:16
Баскетбол. Патрик Беверли покинул тель-авивский "Апоэль"
AP Photo/Michael Conroy

Тель-авивский "Апоэль" расторг контракт с американским защитником Патриком Беверли.

Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Патрик Беверли был отстранен от тренировок и игр после его конфликта с тренером "красных" Димитрисом Итудисом.

Его среднестатистические показатели в матчах Еврокубка - 10.7 + 4.1 подбора + 4.6 передачи за игру.

В 2012-24 годах Патрик Беверли выступал в НБА.

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