Баскетбол. Патрик Беверли покинул тель-авивский "Апоэль"

Тель-авивский "Апоэль" расторг контракт с американским защитником Патриком Беверли.

Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Патрик Беверли был отстранен от тренировок и игр после его конфликта с тренером "красных" Димитрисом Итудисом.

Его среднестатистические показатели в матчах Еврокубка - 10.7 + 4.1 подбора + 4.6 передачи за игру.

В 2012-24 годах Патрик Беверли выступал в НБА.