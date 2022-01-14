"Атлетик" победил "Атлетико" и сыграет с "Реалом" в финале Суперкубка Испании
В финале Суперкубка Испании, который проходит в Саудовской Аравии, встретятся "Реал" (Мадрид) и "Атлетик" (Бильбао). Баски победили мадридский "Атлетико" 2:1.
На 62-й минуте "матрасники" вышли вперед. После подачи углового Феликс пробил головой. Мяч попал в штангу, затем в плечо вратаря "Атлетика" Унаи Симона и оказался в сетке 1:0.
На 77-й минуте баски отыгрались после подачи углового. Ерай Альварес головой отправил мяч в нижний угол 1:1. Через 4 минуты баски забили победный гол. Подача углового. Ерай Альварес бьет головой. Мяч попадает в защитника. Нико Уильямс отправил мяч в "шестерку" 1:2.
На третьей минуте компенсированного времени был удален защитник "Атлетико" Хосе Хименес, ударивший ногой в голову соперника.
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