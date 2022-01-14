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NEWSru.co.il :: Спорт14 января 2022 г., 08:43

"Апоэль" (Хадера) разгромил "Бней Сахнин" и вышел в четвертьфинал Кубка Израиля

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"Апоэль" (Хадера) разгромил "Бней Сахнин" и вышел в четвертьфинал Кубка Израиля

Последним участником четвертьфинала Кубка Израиля по футболу стал "Апоэль" (Хадера), разгромивший "Бней Сахнин" 3:0.

В первом тайме отличился бывший форвард "Сочи", "Пюника" и "Слуцка" Стивен Альфред.

Во втором тайме голы забили Максим Плакущенко и Авиэль Бен Хемо.

В четвертьфинале "Апоэль" встретится с хайфским "Маккаби".


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