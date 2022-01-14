Кубок Италии. Победы "Фиорентины" и "Милана". Пять мячей забиты в дополнительное время

"Фиорентина" и "Милан" вышли в четвертьфинал Кубка Италии. Флорентийцы сыграют с "Аталантой", "Милан" - с победителем матча "Лацио" - "Удинезе".

Наполи - Фиорентина 2:5 (дополнительное время)

На последних секундах первого тайма был удален голкипер флорентийцев Бартоломей Дранговски. Место в воротах "Фиорентины" занял Пьетро Терраччиано.

Неаполитнацы отыгрались и перевели матч в дополнительное время на пятой минуте компенсированного времени.

У неаполитанцев были удалены два игрока, вышедшие на замену. На 84-й минуте Ирвинг Лосано. В компенсированное время - Фабиан Руис.

Милан - Дженоа 3:1 (дополнительное время)