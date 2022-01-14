Чемпионат Европы. В соревнованиях спортивных пар весь пьедестал заняли россияне
В Таллинне проходит чемпионат Европы по фигурному катанию. В соревнованиях спортивных пар весь пьедестал почета заняли россияне.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов установили мировые рекорды в короткой программе (82.36 балла) и в сумме (239.82).
Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебряные медали и недолго побыли рекордсменами мира по сумме двух программ (236.43).
На третьем месте Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (227.23).
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