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NEWSru.co.il :: Спорт14 января 2022 г., 16:12

Чемпионат Европы. В соревнованиях спортивных пар весь пьедестал заняли россияне

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Анастасия Мишина и Александр Галлямов

В Таллинне проходит чемпионат Европы по фигурному катанию. В соревнованиях спортивных пар весь пьедестал почета заняли россияне.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов установили мировые рекорды в короткой программе (82.36 балла) и в сумме (239.82).

Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебряные медали и недолго побыли рекордсменами мира по сумме двух программ (236.43).

На третьем месте Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (227.23).


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