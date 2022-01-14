Сегодня состоится суд "Новак Джокович против министра иммиграции Австралии"
Адвокаты Новака Джоковича ведут борьбу против повторного аннулирования австралийской визы сильнейшего теннисиста планеты, сообщает The Guardian.
Один из адвокатов назвал ситуацию "иррациональной".
Некоторые эксперты связывают "суровую принципиальность" австралийских политиков с приближающимися выборами.
Сегодня состоятся слушания по делу "Новак Джокович против министр иммиграции Австралии Алекса Хоука".
Завтра Новаку Джоковичу предстоит пройти иммиграционное собеседование.
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