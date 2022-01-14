Полуфинал Кубка английской лиги. "Арсенал" в меньшинстве не проиграл "Ливерпулю"
В ответном матче полуфинала Кубка английской лиги "Ливерпуль" сыграл вничью с "Арсеналом" 0:0.
Первый матч, который должен был состояться неделю назад, перенесен на 20 января.
Победитель противостояния в финале сыграет с "Челси".
На 11-й минуте травму получил защитник "канониров" Седрик Соареш, а на 24-й минуте гости остались в меньшинстве. Диогу Жота мог выйти один на один, но Гранит Джака нанес удар сопернику ногой в грудь.
У "красных" было большое преимущество, гости опасно контратаковали. При этом соперники нанесли по одному удару в створ ворот.
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