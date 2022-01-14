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NEWSru.co.il :: Спорт14 января 2022 г., 11:54

Полуфинал Кубка английской лиги. "Арсенал" в меньшинстве не проиграл "Ливерпулю"

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Полуфинал Кубка английской лиги. "Арсенал" в меньшинстве не проиграл "Ливерпулю"

В ответном матче полуфинала Кубка английской лиги "Ливерпуль" сыграл вничью с "Арсеналом" 0:0.

Первый матч, который должен был состояться неделю назад, перенесен на 20 января.

Победитель противостояния в финале сыграет с "Челси".

На 11-й минуте травму получил защитник "канониров" Седрик Соареш, а на 24-й минуте гости остались в меньшинстве. Диогу Жота мог выйти один на один, но Гранит Джака нанес удар сопернику ногой в грудь.

У "красных" было большое преимущество, гости опасно контратаковали. При этом соперники нанесли по одному удару в створ ворот.


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