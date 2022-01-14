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NEWSru.co.il :: Спорт14 января 2022 г., 12:40

Кубок африканских наций. Победа сборной Буркина-Фасо

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Кубок африканских наций. Победа сборной Буркина-Фасо

В матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций, который проходит в Камеруне, сборная Буркина-Фасо победила команду Кабо-Верде 1:0.

Положение команд. Камерун 6 очков, Буркина-Фасо, Кабо-Верде по 3, Эфиопия 0.

Кабо-Верде: Возинья, Стопира, Лопеш, Тавареш (Уилли Семеду, 70), Фортеш, Андраде (Мендеш да Граса, 73), Монтейру, Роша Сантуш, Фортеш (Лисандро Семеду, 82), Мендеш Родригеш, Тавареш

Буркина-Фасо: Коффи, Каборе, Тапсоба, Дайо, Яго, Банде (Никьема, 90+1), Сангаре (Уэдраого, 69), Туре, Гира, Тапсоба (Саного, 69), Байяла (Конате, 78)


Матч получился равным (51% владения мячом у сборной Кабо-Верде, по 5 ударов по воротам, по точным ударам преимущество у сборной Буокина-Фасо 4:3).

В начале матча опасно исполнил штрафной Эдмунд Тапсоба (Байер, Леверкузен). Голкипер островитян Возинья (АЭЛ, Кипр, раньше играл за кишиневский "Зимбру") парировал мяч, летевший в нижний угол. Затем он выручил команду после выхода один на один Тапсобы.

В середине первого тайма могли забить островитяне. Бывший форвард "Дижона" Жулиу Тавареш (Аль-Файсали, Саудовская Аравия) оказался один перед воротами. Мяч после его удара перевел на угловой бывший вратарь "Лилля" Эрве Коффи (Шарлеруа, Бельгия).

На 39-й минуте Исса Каборе (Труа, Франция) навесил. Голкипер ошибся на выходе. Бывший полузащитник "Аякса" Хасан Банде (Истра 1961, Хорватия) головой отправил мяч в пустые ворота 0:1.

Во втором тайме больше атаковала сборная Кабо Верде.

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