x
14 июля 2024
|
последняя новость: 20:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 июля 2024
|
14 июля 2024
|
последняя новость: 20:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Молодежный чемпионат Европы по баскетболу. Израильтянки заняли девятое место

время публикации: 14 июля 2024 г., 19:03 | последнее обновление: 14 июля 2024 г., 19:07
Молодежный чемпионат Европы по баскетболу. Израильтянки заняли девятое место
AP Photo/Michael Conroy

В Литве продолжается женский молодежный чемпионат Европы по баскетболу (спортсменки до 20 лет). Израильтянки заняли девятое место.

В матче за девятое место израильтянки разгромили сборную Литвы 73:55.

Лучшей в составе сборной Израиля стала Мика Битан, набравшая 19 очков.

Во второй дивизион (дивизион В) вылетели сборные Венгрии, Сербии и Финляндии.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 июля 2024

Молодежный чемпионат Европы по баскетболу. Израильтянки победили сборную Швеции
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 июля 2024

Молодежный чемпионат Европы по баскетболу. Израильтяне победили чехов
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 июля 2024

Молодежный чемпионат Европы по баскетболу. Израильтянки разгромили сборную Черногории
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 июля 2024

Баскетбол. Трансферные новости тель-авивского "Маккаби"