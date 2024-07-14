Молодежный чемпионат Европы по баскетболу. Израильтянки заняли девятое место

В Литве продолжается женский молодежный чемпионат Европы по баскетболу (спортсменки до 20 лет). Израильтянки заняли девятое место.

В матче за девятое место израильтянки разгромили сборную Литвы 73:55.

Лучшей в составе сборной Израиля стала Мика Битан, набравшая 19 очков.

Во второй дивизион (дивизион В) вылетели сборные Венгрии, Сербии и Финляндии.