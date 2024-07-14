Молодежный чемпионат Европы по баскетболу. Израильтянки заняли девятое место
время публикации: 14 июля 2024 г., 19:03 | последнее обновление: 14 июля 2024 г., 19:07
В Литве продолжается женский молодежный чемпионат Европы по баскетболу (спортсменки до 20 лет). Израильтянки заняли девятое место.
В матче за девятое место израильтянки разгромили сборную Литвы 73:55.
Лучшей в составе сборной Израиля стала Мика Битан, набравшая 19 очков.
Во второй дивизион (дивизион В) вылетели сборные Венгрии, Сербии и Финляндии.
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