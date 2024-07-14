Молодежный чемпионат Европы по баскетболу. Израильтянки победили сборную Швеции
время публикации: 14 июля 2024 г., 07:02 | последнее обновление: 14 июля 2024 г., 07:10
В Литве продолжается женский молодежный чемпионат Европы по баскетболу (спортсменки до 20 лет). В матче за девятое место израильтянки сыграют со сборной Литвы.
В полуфинале мини турнира за 9-13-е места сборная Израиля победила шведок 79:73.
Первую четверть выиграли шведки 24:20. Как и первую половину матча 34:33.
Израильтянки вышли вперед в третьей четверти. После 30 минут 52:50.
Лучшей в составе сборной Израиля была Тамар Сингер (20 + 5 подборов + 6 передач).
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