Баскетболисты "Маккаби" (Тель-Авив) переехали на север страны
время публикации: 14 июня 2025 г., 17:55 | последнее обновление: 14 июня 2025 г., 17:55
Большинство легионеров, выступающих в чемпионате Израиля. уже уехали из нашей страны. За исключением баскетболистов тель-авивского "Маккаби" и столичного "Апоэля".
Эти команды должны провести третий матч финальной серии. Игра перенесена из-за ситуации в сфере безопасности.
Руководство "Маккаби" отправило баскетболистов в отель на севере Израиля, сообщает ONE.
Одна из ракет разорвалась в районе Тель-Авива, в котором живут многие легионеры клуба.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 июня 2025