Баскетболисты "Маккаби" (Тель-Авив) переехали на север страны

Большинство легионеров, выступающих в чемпионате Израиля. уже уехали из нашей страны. За исключением баскетболистов тель-авивского "Маккаби" и столичного "Апоэля".

Эти команды должны провести третий матч финальной серии. Игра перенесена из-за ситуации в сфере безопасности.

Руководство "Маккаби" отправило баскетболистов в отель на севере Израиля, сообщает ONE.

Одна из ракет разорвалась в районе Тель-Авива, в котором живут многие легионеры клуба.