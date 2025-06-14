x
14 июня 2025
|
последняя новость: 19:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 июня 2025
|
14 июня 2025
|
последняя новость: 19:11
14 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Баскетболисты "Маккаби" (Тель-Авив) переехали на север страны

Баскетбол
время публикации: 14 июня 2025 г., 17:55 | последнее обновление: 14 июня 2025 г., 17:55
Баскетболисты "Маккаби" (Тель-Авив) переехали на север страны
AP Photo/Darko Vojinovic

Большинство легионеров, выступающих в чемпионате Израиля. уже уехали из нашей страны. За исключением баскетболистов тель-авивского "Маккаби" и столичного "Апоэля".

Эти команды должны провести третий матч финальной серии. Игра перенесена из-за ситуации в сфере безопасности.

Руководство "Маккаби" отправило баскетболистов в отель на севере Израиля, сообщает ONE.

Одна из ракет разорвалась в районе Тель-Авива, в котором живут многие легионеры клуба.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 июня 2025

"Оклахома-Сити Тендер" сравнял счет в финальной серии НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 июня 2025

СМИ. В услугах Дени Авдии заинтересован "Мемфис Гризлиз"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 июня 2025

Умер известный баскетболист, чемпион НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 июня 2025

Решающий матч чемпионата Израиля по баскетболу отложен