Чемпионат мира по дзюдо. Результаты израильтян

В Будапеште проходит чемпионат мира по дзюдо. Сегодня израильские спортсмены выступили неудачно.

Гай Гутман (весовая категория до 66кг) победил турка Мухаммеда Демиреля. В 1/8 финала он проиграл Гусману Кыргызбаеву (Казахстан).

Гефен Примо (весовая категория до 52 кг) в первой схватке проиграла канадке Келли Дегучи.

Илай Хаюн (весовая категория до 52 кг) в первой схватке проиграла Мухайю Ахматовой (Узбекистан).