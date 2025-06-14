Чемпионат мира по дзюдо. Результаты израильтян
время публикации: 14 июня 2025 г., 16:47 | последнее обновление: 14 июня 2025 г., 16:47
В Будапеште проходит чемпионат мира по дзюдо. Сегодня израильские спортсмены выступили неудачно.
Гай Гутман (весовая категория до 66кг) победил турка Мухаммеда Демиреля. В 1/8 финала он проиграл Гусману Кыргызбаеву (Казахстан).
Гефен Примо (весовая категория до 52 кг) в первой схватке проиграла канадке Келли Дегучи.
Илай Хаюн (весовая категория до 52 кг) в первой схватке проиграла Мухайю Ахматовой (Узбекистан).
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