Умер легендарный защитник "Бенфики"
время публикации: 14 июня 2025 г., 09:43 | последнее обновление: 14 июня 2025 г., 09:43
13 июня на 95-м году жизни умер известный португальский футболист Артур Сантуш, сообщают португальские СМИ.
Защитник играл только за "Бенфику".
Он - четырехкратный чемпион Португалии, пятикратный обладатель Кубка Португалии, обладатель Кубка европейских чемпионов 1961 года.
В 1956-59 годах он сыграл несколько матчей за сборную Португалии.
Артур Сантуш тренировал несколько команд из низших португальских дивизионов (в основном).
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