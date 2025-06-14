Умер легендарный защитник "Бенфики"

13 июня на 95-м году жизни умер известный португальский футболист Артур Сантуш, сообщают португальские СМИ.

Защитник играл только за "Бенфику".

Он - четырехкратный чемпион Португалии, пятикратный обладатель Кубка Португалии, обладатель Кубка европейских чемпионов 1961 года.

В 1956-59 годах он сыграл несколько матчей за сборную Португалии.

Артур Сантуш тренировал несколько команд из низших португальских дивизионов (в основном).