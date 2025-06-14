x
14 июня 2025
|
последняя новость: 09:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 июня 2025
|
14 июня 2025
|
последняя новость: 09:47
14 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Умер легендарный защитник "Бенфики"

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 14 июня 2025 г., 09:43 | последнее обновление: 14 июня 2025 г., 09:43
Умер легендарный защитник "Бенфики"
AP Photo/Armando Franca

13 июня на 95-м году жизни умер известный португальский футболист Артур Сантуш, сообщают португальские СМИ.

Защитник играл только за "Бенфику".

Он - четырехкратный чемпион Португалии, пятикратный обладатель Кубка Португалии, обладатель Кубка европейских чемпионов 1961 года.

В 1956-59 годах он сыграл несколько матчей за сборную Португалии.

Артур Сантуш тренировал несколько команд из низших португальских дивизионов (в основном).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 июня 2025

Умер бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной Молдовы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 июня 2025

Умер бывший нападающий московского "Торпедо"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 июня 2025

Известный футболист погиб, упав с балкона
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 21 мая 2025

Умер полузащитник сборной Израиля Гади Кинда