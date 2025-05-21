Умер полузащитник сборной Израиля Гади Кинда

20 мая на 32-м году жизни умер известный израильский футболист Гади Кинда.

В мае он попал в больницу "с медицинскими осложнениями". Его состояние оценивалось как тяжелое.

Гади Кинда выступал за клубы "Ашдод", "Бейтар" (Иерусалим), "Спортинг Канзас-Сити", "Маккаби" (Хайфа).

Последний матч за "зеленых" он провел 29 марта.

В 2021-2024 годах Гади Кинда был игроком сборной Израиля.