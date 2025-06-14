Израильтянин стал победителем турнира в Италии. Ему не дали подняться на пьедестал

Израильтянин Даниэль Буарон стал победителем турнира серии Гран-при по джиу-джитсу, который проходил в Италии.

По соображениям безопасности организаторы вручили ему медаль за кулисами, без исполнения национального гимна и поднятия флага Израиля, сообщает "Исраэль а-Йом".

Отец спортсмена, тренер сборной Израиля, рассказал: "Представитель полиции заявил, что Даниэлю по соображениям безопасности лучше не присутствовать на церемонии награждения".

16-летний Даниэль Буарон выступает в весовой категории до 48 кг.