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Спорт

Израильтянин стал победителем турнира в Италии. Ему не дали подняться на пьедестал

Смешанные единоборства
время публикации: 14 июня 2025 г., 19:48 | последнее обновление: 14 июня 2025 г., 19:48
Израильтянин стал победителем турнира в Италии. Ему не дали подняться на пьедестал
AP Photo/Andrew Medichini

Израильтянин Даниэль Буарон стал победителем турнира серии Гран-при по джиу-джитсу, который проходил в Италии.

По соображениям безопасности организаторы вручили ему медаль за кулисами, без исполнения национального гимна и поднятия флага Израиля, сообщает "Исраэль а-Йом".

Отец спортсмена, тренер сборной Израиля, рассказал: "Представитель полиции заявил, что Даниэлю по соображениям безопасности лучше не присутствовать на церемонии награждения".

16-летний Даниэль Буарон выступает в весовой категории до 48 кг.

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