Израильтянин стал победителем турнира в Италии. Ему не дали подняться на пьедестал
время публикации: 14 июня 2025 г., 19:48 | последнее обновление: 14 июня 2025 г., 19:48
Израильтянин Даниэль Буарон стал победителем турнира серии Гран-при по джиу-джитсу, который проходил в Италии.
По соображениям безопасности организаторы вручили ему медаль за кулисами, без исполнения национального гимна и поднятия флага Израиля, сообщает "Исраэль а-Йом".
Отец спортсмена, тренер сборной Израиля, рассказал: "Представитель полиции заявил, что Даниэлю по соображениям безопасности лучше не присутствовать на церемонии награждения".
16-летний Даниэль Буарон выступает в весовой категории до 48 кг.
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