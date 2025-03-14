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Спорт

Месси забил. "Интер Майми" вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Футбол
Лига чемпионов
Знаменитые спортсмены
время публикации: 14 марта 2025 г., 09:35 | последнее обновление: 14 марта 2025 г., 09:43
Месси забил. "Интер Майми" вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
AP Photo/Collin Reid

"Интер Майами" вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов КОНКАКАФ, дважды победив "Кавальерз" (Ямайка) 2:0.

В четвертьфинале "Интер Майами" сыграет с "Лос-Анджелесом". Матчи состоятся 1 и 8 апреля.

В ответной игре в Кингстоне на 37-й минуте Луис Суарес реализовал пенальти 0:1.

На второй минуте компенсированного времени отличился Лионель Месси.

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