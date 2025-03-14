Месси забил. "Интер Майми" вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

"Интер Майами" вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов КОНКАКАФ, дважды победив "Кавальерз" (Ямайка) 2:0.

В четвертьфинале "Интер Майами" сыграет с "Лос-Анджелесом". Матчи состоятся 1 и 8 апреля.

В ответной игре в Кингстоне на 37-й минуте Луис Суарес реализовал пенальти 0:1.

На второй минуте компенсированного времени отличился Лионель Месси.