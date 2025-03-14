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"Лион" против "Манчестер Юнайтед". Четвертьфинальные пары Лиги Европы

Футбол
время публикации: 14 марта 2025 г., 08:30 | последнее обновление: 14 марта 2025 г., 08:30
"Лион" против "Манчестер Юнайтед". Четвертьфинальные пары Лиги Европы
AP Photo/Dave Thompson

Определились четвертьфиналисты Лиги Европы. Матчи состоятся 10 и 17 апреля.

Четвертьфинальные пары:

"Буде/Глимт" (Норвегия) - "Лацио" (Рим, Италия)

"Тоттенхэм" (Лондон, Англия) - "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия)

"Глазго Рейнджерс" (Шотландия) - Атлетик (Бильбао, Испания)

"Лион" (Франция) - "Манчестер Юнайтед" (Англия).

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