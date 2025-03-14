"Лион" против "Манчестер Юнайтед". Четвертьфинальные пары Лиги Европы
время публикации: 14 марта 2025 г., 08:30 | последнее обновление: 14 марта 2025 г., 08:30
Определились четвертьфиналисты Лиги Европы. Матчи состоятся 10 и 17 апреля.
Четвертьфинальные пары:
"Буде/Глимт" (Норвегия) - "Лацио" (Рим, Италия)
"Тоттенхэм" (Лондон, Англия) - "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия)
"Глазго Рейнджерс" (Шотландия) - Атлетик (Бильбао, Испания)
"Лион" (Франция) - "Манчестер Юнайтед" (Англия).
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