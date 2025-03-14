Хет-трик Бруну Фернандеша. Дубль Микаутадзе. Результаты матчей Лиги Европы

В четвертьфинал Лиги Европы вышли "Глазго Рейнджерс", "Тоттенхэм", "Лион" и "Манчестер Юнайтед".

Тоттенхэм (Лондон, Англия) - АЗ (Алкмаар, Нидерланды) 3:1 (первый матч 0:1)

Глазго Рейнджерс (Шотландия) - Фенербахче (Стамбул, Турция) 0:2 (пенальти 3:2) (первый матч 3:1)

Оба гола забил Себастьян Шимански.

В серии послематчевых пенальти у хозяев не забил Янис Хаджи, у гостей - Душан Тадич, бывший полузащитник "Шахтера" и "Манчестер Юнайтед" Фред и Мерт Хакан Яндаш.

Лион (Франция) - Стяуа (Бухарест, Румыния) 4:0 (3:1)

По два гола забили Жорж Микаутадзе и Эрнст Нуама.

Манчестер Юнайтед (Англия) - Реал Сосьедад (Сан-Себастьян, Испания) 4:1 (1:1)

Три мяча забил Бруну Фернандеш.