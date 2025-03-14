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"Дабл-дабл 45 +" Дончича не спас "Лейкерс" от поражения. Результаты матчей НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 14 марта 2025 г., 09:08 | последнее обновление: 14 марта 2025 г., 09:08
"Дабл-дабл 45 +" Дончича не спас "Лейкерс" от поражения. Результаты матчей НБА
AP Photo/Morry Gash

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Милуоки" разгромил "Лейкерс" 126:106.

Детройт Пистонз - Вашингтон Уизардс 125:129

Два игрока "Детройта" сделали "Дабл-дабл": Кэйд Каннингем (38 + 10 передач) и Джейлен Дюрен (18 + 14 подборов).

Последнюю четверть гости выиграли 33:24.

Милуоки Бакс - Лос-Анджелес Лейкерс 126:106

Самый результативный игрок матча - Лука Дончич (Лейкерс) (45 + 11 подборов + 3 передачи).

Лидер "Бакс" Яннис Адетокунбо был близок к "трипл-даблу" (24 + 12 подборов + 9 передач).

Чикаго Булз - Бруклин Нетс 116:110

Нью-Орлеан Пеликанз - Орландо Мэджик 93:113

Отличный матч провели лидеры "Орландо" Паоло Банкеро (34 + 11 подборов + 3 перехвата) и Франц Вагнер (27 + 6 подборов + 5 передач).

Голден Стэйт Уорриорз - Сакраменто Кингз 130:104

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