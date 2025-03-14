"Дабл-дабл 45 +" Дончича не спас "Лейкерс" от поражения. Результаты матчей НБА
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Милуоки" разгромил "Лейкерс" 126:106.
Детройт Пистонз - Вашингтон Уизардс 125:129
Два игрока "Детройта" сделали "Дабл-дабл": Кэйд Каннингем (38 + 10 передач) и Джейлен Дюрен (18 + 14 подборов).
Последнюю четверть гости выиграли 33:24.
Милуоки Бакс - Лос-Анджелес Лейкерс 126:106
Самый результативный игрок матча - Лука Дончич (Лейкерс) (45 + 11 подборов + 3 передачи).
Лидер "Бакс" Яннис Адетокунбо был близок к "трипл-даблу" (24 + 12 подборов + 9 передач).
Чикаго Булз - Бруклин Нетс 116:110
Нью-Орлеан Пеликанз - Орландо Мэджик 93:113
Отличный матч провели лидеры "Орландо" Паоло Банкеро (34 + 11 подборов + 3 перехвата) и Франц Вагнер (27 + 6 подборов + 5 передач).
Голден Стэйт Уорриорз - Сакраменто Кингз 130:104