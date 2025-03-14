"Челси" вышел в четвертьфинал. Результаты матчей Лиги конференций
время публикации: 14 марта 2025 г., 08:02 | последнее обновление: 14 марта 2025 г., 08:02
В четвертьфинал Лиги конференций вышли "Бетис", "Фиорентина", "Легия" (Варшава) и "Челси".
Витория (Гимараэш, Португалия) - Бетис (Севилья, Испания) 0:4 (первый матч 2:2)
Фиорентина (Флоренция, Италия) - Панатинаикос (Афины, Греция) 3:1 (2:3)
Легия (Варшава, Польша) - Мельде (Норвегия) 2:0 (дополнительное время) (2:3)
Счет основного времени 1:0.
Челси (Лондон, Англия) - Копенгаген (Дания) 1:0 (2:1)
Победный гол на 55-й минуте забил Киран Дьюсберри-Холл.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 марта 2025