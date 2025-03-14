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Спорт

Шутаут Хилла. Рекорд Айкела. Провал Суэймана. Результаты матчей НХЛ

Хоккей
НХЛ
время публикации: 14 марта 2025 г., 10:36 | последнее обновление: 14 марта 2025 г., 10:36
"Вегас" разгромил "Коламбус" 4:0
AP Photo/Sue Ogrocki

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Вегас" разгромил "Коламбус" 4:0.

Коламбус Блю Джекетс - Вегас Голден Найтс 0:4

Адин Хилл отразил 27 бросков и совершил четвертый шутаут в сезоне. 14 сэйвов он совершил в первом периоде.

Джек Айкел сделал результативную передачу и установил рекорд "Вегаса" по количеству очков за сезон (79, 20 + 59). Предыдущий рекорд в сезоне 2018-19 годов установил Вильям Карлссон (78, 43 + 35).

Оттава Сенаторз - Бостон Брюинз 6:3

3 (2 + 1) очка набрал форвард "Оттавы" Дрейк Батерсон.

Еврейский вратарь "Бостона" Джейк Суэйман пропустил 4 гола в первом периоде (1:4) и был заменен. Он совершил 11 сэйвов.

Филадельфия Флайерз - Тампа-Бей Лайтнинг 4:3 (буллиты)

"Летчики" одержали первую победу после пяти поражений.

"Тампа" вела в счете 1:0 и 2:1.

3 (2 + 1) очка набрал форвард "Филадельфии" Бобби Бринк. Это вторая игра. в которой он забил два гола.

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