Хет-трик Протаса. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Виннипег" одолел "Рейнджерс" 2:1.

Филадельфия Флайерз - Оттава Сенаторз 2:5

"Оттава" одержала четвертую победу подряд. "Филадельфия" потерпела пятое поражение подряд.

Брейди Ткачук открыл счет на 24-й секунде встречи. Это его 189-й гол - четвертое место в списке снайперов "Оттавы".

Питтсбург Пингвинз - Вегас Голден Найтс 3:2 (овертайм)

На 35-й минуте "Питтсбург" вел в счете 2:0. Оба гола забил Сидни Кросби. Это 105-я игра, в которой он забил больше одного гола.

Гости отыгрались за 7 секунд до конца третьего периода.

Победный гол на 49-й секунде овертайма забил Эрик Карлссон.

Каролина Хурикейнз - Тампа-Бей Лайтнингз 4:1

"Каролина" одержала пятую победу подряд.

Миннесота Уайлд - Колорадо Эвеланш 2:1

Прервалась шестиматчевая победная серия "Колорадо".

Хоккеисты "Эвеланщ" оба буллита не реализовали, "Миннесоты" - реализовали.

Виннипег Джетс - Нью-Йорк Рейнджерс 2:1

"Рейнджерс" проиграли четвертую игру подряд.

Две результативные передачи сделал Коул Перфетти.

Мика Зибанежад (Рейнджерс) забил 106-й гол в большинстве.

Защитник "Виннипега" Гайдн Флери сыграл 300-й матч в НХЛ, защитник "Виннипега" Дилан Сэмберг - 200-й.

Анахайм Дакс - Вашингтон Кэпиталз 4:7

На 54-й минуте счет был 4:4.

Три шайбы забросил Алексей Протас (Вашингтон). Александр Овечкин сделал три результативные передачи.

Еврейский защитник "Вашингтона" Джейкоб Чикран сделал результативную передачу. Он набирает очки в третьем матче подряд.

Ванкувер Кэнакс - Монреаль Канадиенз 2:4

"Монреаль" одержал 9 побед в последних 10 играх.

3 (1 + 2) очка набрал 20-летний форвард Юрай Слафковски.

Капитан и лучший защитник "Ванкувера" Куинн Хьюз пропустил четвертую игру из-за травмы.

Лос-Анджелес Кингз - Нью-Айлендерс 4:1

"Короли" одержали третью победу подряд.

В этой игре "Лос-Анджелес" забил 2 гола меньшинстве.

Сан-Хосе Шаркс - Нешвилл Прэдейчез 2:3

"Хищники" одержали четвертую победу подряд.

"Нешвилл" обыграл "Сан-Хосе" 13-й раз подряд.

После двух периодов гости вели 2:0.

"Сан-Хосе" на 44-й минуте забил две шайбы за 14 секунд.

На 47-й минуте Киффер Беллоуз забил победный гол.

Стивен Стэмкос забил 577-й гол.