Хет-трик Протаса. Результаты матчей НХЛ
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Виннипег" одолел "Рейнджерс" 2:1.
Филадельфия Флайерз - Оттава Сенаторз 2:5
"Оттава" одержала четвертую победу подряд. "Филадельфия" потерпела пятое поражение подряд.
Брейди Ткачук открыл счет на 24-й секунде встречи. Это его 189-й гол - четвертое место в списке снайперов "Оттавы".
Питтсбург Пингвинз - Вегас Голден Найтс 3:2 (овертайм)
На 35-й минуте "Питтсбург" вел в счете 2:0. Оба гола забил Сидни Кросби. Это 105-я игра, в которой он забил больше одного гола.
Гости отыгрались за 7 секунд до конца третьего периода.
Победный гол на 49-й секунде овертайма забил Эрик Карлссон.
Каролина Хурикейнз - Тампа-Бей Лайтнингз 4:1
"Каролина" одержала пятую победу подряд.
Миннесота Уайлд - Колорадо Эвеланш 2:1
Прервалась шестиматчевая победная серия "Колорадо".
Хоккеисты "Эвеланщ" оба буллита не реализовали, "Миннесоты" - реализовали.
Виннипег Джетс - Нью-Йорк Рейнджерс 2:1
"Рейнджерс" проиграли четвертую игру подряд.
Две результативные передачи сделал Коул Перфетти.
Мика Зибанежад (Рейнджерс) забил 106-й гол в большинстве.
Защитник "Виннипега" Гайдн Флери сыграл 300-й матч в НХЛ, защитник "Виннипега" Дилан Сэмберг - 200-й.
Анахайм Дакс - Вашингтон Кэпиталз 4:7
На 54-й минуте счет был 4:4.
Три шайбы забросил Алексей Протас (Вашингтон). Александр Овечкин сделал три результативные передачи.
Еврейский защитник "Вашингтона" Джейкоб Чикран сделал результативную передачу. Он набирает очки в третьем матче подряд.
Ванкувер Кэнакс - Монреаль Канадиенз 2:4
"Монреаль" одержал 9 побед в последних 10 играх.
3 (1 + 2) очка набрал 20-летний форвард Юрай Слафковски.
Капитан и лучший защитник "Ванкувера" Куинн Хьюз пропустил четвертую игру из-за травмы.
Лос-Анджелес Кингз - Нью-Айлендерс 4:1
"Короли" одержали третью победу подряд.
В этой игре "Лос-Анджелес" забил 2 гола меньшинстве.
Сан-Хосе Шаркс - Нешвилл Прэдейчез 2:3
"Хищники" одержали четвертую победу подряд.
"Нешвилл" обыграл "Сан-Хосе" 13-й раз подряд.
После двух периодов гости вели 2:0.
"Сан-Хосе" на 44-й минуте забил две шайбы за 14 секунд.
На 47-й минуте Киффер Беллоуз забил победный гол.
Стивен Стэмкос забил 577-й гол.