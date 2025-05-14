Умер знаменитый шахматист Властимил Горт
время публикации: 14 мая 2025 г., 12:58 | последнее обновление: 14 мая 2025 г., 12:58
12 мая на 82-м году жизни умер чешский и немецкий шахматист Властимил Горт, сообщают чешские СМИ.
Он - гроссмейстер (с 1965 года), член символического клуба победителей чемпионов мира (с 1981 года).
Властимил Горт - трехкратный победитель турнира в Гастингсе, участник 14 шахматных олимпиад (11 - в составе сборной Чехословакии), трехкратный чемпион Чехословакии, трехкратный чемпион ФРГ.
В 1970 году он стал самым молодым участником матча сборная мира против сборной СССР. Свой микроматч Властимил Горт выиграл у Льва Полугаевского 2.5:1.5.
С 1985 года Властимил Горт жил в ФРГ.
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