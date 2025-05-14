x
14 мая 2025
|
последняя новость: 13:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 мая 2025
|
14 мая 2025
|
последняя новость: 13:50
14 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Умер знаменитый шахматист Властимил Горт

Знаменитые спортсмены
Шахматы
время публикации: 14 мая 2025 г., 12:58 | последнее обновление: 14 мая 2025 г., 12:58
Умер знаменитый шахматист Властимил Горт
AP Photo/Denes Erdos

12 мая на 82-м году жизни умер чешский и немецкий шахматист Властимил Горт, сообщают чешские СМИ.

Он - гроссмейстер (с 1965 года), член символического клуба победителей чемпионов мира (с 1981 года).

Властимил Горт - трехкратный победитель турнира в Гастингсе, участник 14 шахматных олимпиад (11 - в составе сборной Чехословакии), трехкратный чемпион Чехословакии, трехкратный чемпион ФРГ.

В 1970 году он стал самым молодым участником матча сборная мира против сборной СССР. Свой микроматч Властимил Горт выиграл у Льва Полугаевского 2.5:1.5.

С 1985 года Властимил Горт жил в ФРГ.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 февраля 2025

Умер 10-й чемпион мира по шахматам Борис Спасский
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 января 2025

Умерла чемпионка СССР по шашкам, сестра Бориса Спасского
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 января 2025

Умер легендарный шотландский футболист Денис Лоу
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 января 2025

Умер известный советский пловец, призер олимпиад в Сеуле и Барселоне