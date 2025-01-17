Умер известный советский пловец, призер олимпиад в Сеуле и Барселоне

16 января на 59-м году жизни умер известный советский и российский пловец Дмитрий Волков, сообщает ТАСС.

Он - двукратный бронзовый призер олимпиады в Сеуле (1988 года) и серебряный призер олимпиады в Барселоне (1992 год).

Дмитрий Волков - четырехкратный чемпион Европы, трехкратный призер чемпионатов мира, двукратный чемпион Игр доброй воли 1986 года.

С 2009 года Дмитрий Волков был главным редактором журнала "Плавание".