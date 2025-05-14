Гандбол. Израильтяне проиграли португальцам и не попали на чемпионат Европы

Завершился отборочный турнир чемпионата Европы по гандболу 2026 года.

В решающем матче израильтяне проиграли португальцам 33:34. Сборная Израиля заняла четвертое место в группе и в финальную часть турнира не вышла.

Чемпионат Европы пройдет в Швеции, Норвегии и Дании в январе-феврале 2026 года.

В финальную часть турнира отобрались сборные Словении, Северной Македонии, Венгрии, Черногории, Исландии, Грузии, Испании, Сербии, Греции, Чехии, Фарерских островов, Нидерландов, Германии, Австрии, Португалии, Польши, Румынии, Италии, Швейцарии и Украины.