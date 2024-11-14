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Спорт

Евролига. "Маккаби" проиграл "Олимпиакосу"

время публикации: 14 ноября 2024 г., 22:09 | последнее обновление: 14 ноября 2024 г., 22:09
Евролига. "Маккаби" проиграл "Олимпиакосу"
AP Photo/Darko Vojinovic

В матче десятого тура регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "Маккаби" проиграл "Олимпиакосу" 91:94.

Первую четверть выиграли греки 29:24.

Первую половину матча выиграл "Маккаби" 53:42.

Но провалил третью четверть. После 30 минут впереди "Олимпиакос" 70:63.

Самый результативный игрок матча форвард "Олимпиакоса" Александр Везенков (21 + 4 подбора + 4 передачи).

По 20 очков набрали Эван Фурнье (Олимпиакос) и Джайлен Хоард (Маккаби).

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