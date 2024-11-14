Евролига. "Маккаби" проиграл "Олимпиакосу"
время публикации: 14 ноября 2024 г., 22:09 | последнее обновление: 14 ноября 2024 г., 22:09
В матче десятого тура регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "Маккаби" проиграл "Олимпиакосу" 91:94.
Первую четверть выиграли греки 29:24.
Первую половину матча выиграл "Маккаби" 53:42.
Но провалил третью четверть. После 30 минут впереди "Олимпиакос" 70:63.
Самый результативный игрок матча форвард "Олимпиакоса" Александр Везенков (21 + 4 подбора + 4 передачи).
По 20 очков набрали Эван Фурнье (Олимпиакос) и Джайлен Хоард (Маккаби).
Ссылки по теме