Лига наций. Поражения сборных Грузии и Азербайджана

Состоялись матчи четвертого тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Грузины проиграли сборной Албании 0:1.

Грузия - Албания 0:1

Хорошо начав Лигу наций, грузины дважды подряд проиграли 0:1.

Победный гол на 48-й минуте забил Кристьян Аслани (Интер, Милан).

Азербайджан - Словакия 1:3

В первом тайме азербайджанцы забили и в свои ворота, и в чужие.

Счет 1:1 продержался до 75-й минуты. Затем отличились бывший полузащитник "Пармы" и "Сассуоло" Лукаш Хараслин (Спарта, Прага) и бывший форвард "Асколи" Давид Дюриш (Жилина).