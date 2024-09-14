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Шахматная олимпиада. Израильтянки проиграли украинкам

время публикации: 14 сентября 2024 г., 07:43 | последнее обновление: 14 сентября 2024 г., 07:43
Шахматная олимпиада. Израильтянки проиграли украинкам
AP Photo/Denes Erdos

В Будапеште продолжается шахматная олимпиада. В третьем туре израильтяне сыграли вничью 2:2 со сборной Монголии.

Тамир Набати победил.

Илья Смирин проиграл.

Максим Родштейн и Евгений Постный сыграли вничью.

В четвертом туре мужская сборная Израиля сыграет с албанцами.

Израильтянки проиграли украинкам 1:3.

Маша Клинова проиграла Анне Ушениной, Нога Ориан - Инне Гапоненко.

Марсель Эфроимски сыграла вничью с Юлией Осьмак, Ронит Левитан - с Евгенией Долухановой.

В четвертом туре израильтянки встретятся со сборной Монако.

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