Шахматная олимпиада. Израильтянки проиграли украинкам
время публикации: 14 сентября 2024 г., 07:43 | последнее обновление: 14 сентября 2024 г., 07:43
В Будапеште продолжается шахматная олимпиада. В третьем туре израильтяне сыграли вничью 2:2 со сборной Монголии.
Тамир Набати победил.
Илья Смирин проиграл.
Максим Родштейн и Евгений Постный сыграли вничью.
В четвертом туре мужская сборная Израиля сыграет с албанцами.
Израильтянки проиграли украинкам 1:3.
Маша Клинова проиграла Анне Ушениной, Нога Ориан - Инне Гапоненко.
Марсель Эфроимски сыграла вничью с Юлией Осьмак, Ронит Левитан - с Евгенией Долухановой.
В четвертом туре израильтянки встретятся со сборной Монако.
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