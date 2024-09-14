Сенсационное поражение "Ливерпуля". Рекорд Виссы. Результаты матчей чемпионата Англии

Состоялись матчи четвертого тура чемпионата Англии. После трех побед "Ливерпуль" сенсационно на своем поле проиграл "Ноттингем Форест" 0:1.

Брайтон энд Хоув - Ипсвич 0:0

Сенсационный результат. После двух побед в первых турах "чайки" второй раз играют вничью. Если ничья с "Арсеналом" в прошлом туре - удачный результат. То ничья с одним из аутсайдеров - нет.

Кристал Пэлас (Лондон) - Лестер 2:2

На 47-й минуте гости вели в счете 2:0.

Лондонцев спас Жан-Филип Матета, забивший два гола. Он сравнял счет с пенальти на второй минуте комп6енсированного времени.

Фулхэм (Лондон) - Вест Хэм (Лондон) 1:1

"Молотобойцы" спаслись от поражения в дерби на пятой минуте компенсированного времени. счет сравнял бывший форвард "Ливерпуля" Дэниэл Ингс.

Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:1

У хозяев громадное преимущество (72% владения мячом, 15:5 по ударам, 7:3 по точным ударам, 7:2 по угловым).

Гости отлично сыграли на контратаках. На 72-й минуте бывший форвард "Челси" Каллум Хадсон-Одои из полукруга перед штрафной отправил мяч в нижний угол 0:1.

Манчестер Сити - Брентфорд 2:1

"Горожане" - единственный клуб Премьер-лиги, победивший во всех четырех первых матчах чемпионата.

Йоан Висса на 22-й секунде вывел гостей вперед. Это рекорд - самый быстрый гол в матчах против действующего чемпиона Англии.

Хозяева ответили двумя точными ударами Эрлинга Холанна в первом тайме.